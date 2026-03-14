Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в кукольном образе снялась для глянца

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, модель Дева Кассель, стала лицом нового выпуска турецкого журнала Harper's Bazaar. Снимки появились в Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дева Кассель позировала в кукольном образе - черном топе с разрезами, а также в мини-платье с голой спиной, нарядах с бантами и джинсах с жакетами. Модели также сделали макияж с глянцевой розовой помадой и тенями. Волосы ей уложили в хвост и небрежно выпустили передние пряди.