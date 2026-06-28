Шэрон Стоун об отношениях с матерью

Актриса Шэрон Стоун рассказала об отношениях с матерью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, историей она поделилась в программе канала CNN.

"Моя мама часто вела себя так, как будто я ей совсем не нужна. И мне потребовалась довольно долгая терапия, чтобы понять, что это было отражением её собственной ненависти к себе", - начала рассказ актриса.

Она также рассказала, что ей часто было стыдно.

"Когда твоя мама в школьной поездке напивается, играет в карты и курит с другими детьми, а ты думаешь: "О боже, этого не может быть". А другие дети говорят: "Твоя мама такая классная". И ты думаешь: "О, если она не твоя мама, конечно". Верно?", - отметила Стоун.