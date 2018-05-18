Утверждены устав и структура Азербайджанского института продбезопасности
18 мая 2018 12:34 129
Утверждены устав и структура публичного юридического лица - Азербайджанского института продовольственной безопасности.
Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Агентство продовольственной безопасности было создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране от 10 февраля 2017 года.
Согласно указу главы государства, Агентство продовольственной безопасности поможет обеспечить нормативное регулирование безопасности продуктов питания (разработку и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), а также будет осуществлять анализ рисков, проводить работы по гигиенической сертификации, в том числе предоставлять сертификат качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны, осуществлять государственный контроль в сфере защиты прав потребителей продуктов питания и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа "с поля на стол".
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