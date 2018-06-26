Новые правила перерасчета надбавок к трудовым пенсиям - ДЕТАЛИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распоряжением от 25 июня 2018 года утвердил "Правило перерасчета надбавок по трудовому стажу к трудовым пенсиям, назначенным до первого июля 2017 года".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данное правило подготовлено согласно статье 26.3 закона "О трудовых пенсиях" и определяет правила индексации надбавок по трудовому стажу к выплачиваемым пенсиям и правила перерасчета последующих надбавок.

Сумма надбавок пересчитывается в случае индексации страховой части трудовой пенсии или повышения месячной заработной платы лиц, определенных в статье 20 закона.

При индексации или пересчете страховой части трудовой пенсии лиц, определенных в статье 20 закона, сумма надбавок пересчитывается по принципу снижения с учетом роста страховой части трудовой пенсии.

В случае последующего роста месячной заработной платы лиц, определенных в статье 20, надбавки пересчитываются следующим образом:

Надбавки к трудовым пенсиям лиц, определенных в статьях 20.1.1, 20.1.3, 20.1.6 и 20.1.16 закона, пересчитываются с учетом полного периода деятельности данных лиц в определенной сфере, в рамках срока полномочий.

В случае, если в рамках срока полномочий лиц, определенных в подпункте 2.2.1 закона, период деятельности окажется меньше срока полномочий (меньше половины, половина, больше половины или меньше в целом), за основу берется рост заработной платы по занимаемой ими должности, который, согласно сроку деятельности, определяется по следующей формуле:

PMA = ƏHA x (FD x 80% / SM), где:

PMA - сумма роста пенсии;

ƏHA - сумма роста среднемесячной заработной платы;

FD - период деятельности в рамках срока полномочий (если год не полный, то трудовой стаж исчисляется по месяцам); SM - срок полномочий.

В случае, если срок службы лиц, определенных в статьях 20.1.4, 20.1.5, 20.1.5-1, 20.1.7, 20.1.9, 20.1.14, 20.1.18 и 20.1.20, составляет пять лет или больше, но меньше 15 лет (если год не полный, трудовой стаж за этот год определяется по месяцам), надбавки к их пенсиям определяются согласно статье 20 закона, дающей право на получение надбавки лицам с минимальным рабочим стажем в 15 лет. Это определяется по следующей формуле:

PMA = ƏHA x (FD x 50% / 15), где:

PMA - сумма роста пенсии;

ƏHA - сумма роста среднемесячной заработной платы;

FD - срок деятельности в рамках периода полномочий.

Согласно статье 20 закона, в случае, если трудовой стаж в определенной сфере, взятый за основу начисления надбавки, составляет 15 лет и больше, эти лица с учетом роста заработной платы получают надбавку в размере 50 процентов от среднемесячной зарплаты. Если он составляет более 15 лет, она начисляется с прибавлением трех процентов от роста среднемесячной заработной платы (при этом она должна составлять не более 80 процентов от роста среднемесячной заработной платы). Если год не полный, трудовой стаж за этот год определяется по месяцам.

Для лиц, определенных в статье 20.1.11 (за исключением лиц, занятых в аппарате министерства обороны, в организациях, входящих и не входящих в структуру министерства, находящихся в его подчинении), согласно статьям 20.14.1 и 20.14.4, надбавка начисляется при стаже более 20 лет (вместе со считающимися льготными воинскими частями) в размере двух процентов от фактического роста расходов на содержание. Эта сумма прибавляется к начисленной до повышения роста расходов на содержание пенсии.

Согласно правилу, перерасчет пенсий обеспечивается министерством труда и социальной защиты населения.

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