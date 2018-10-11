Азербайджан вошел в ТОП-3 стран по гастрономическому туризму

Агентство ТурСтат проанализировало данные голосования премии National Geographic Traveler Awards 2018 по туристическим направлениям отдыха в странах СНГ.

Как передает Day.Az , голосование за лучшие туристические направления проходило на интернет-сайте National Geographic Россия.

Азербайджан попал в первую тройку стран, популярных для гастрономического туризма.

По данным ТурСтат, в номинации "Гастрономический туризм" за Узбекистан отдали 34% голосов, за Италию - 21% голосов, за Азербайджан - 15% голосов, за Францию - 13% голосов.

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