Азербайджан вошел в ТОП-3 стран по гастрономическому туризму
11 октября 2018 17:31 155
Агентство ТурСтат проанализировало данные голосования премии National Geographic Traveler Awards 2018 по туристическим направлениям отдыха в странах СНГ.
Как передает Day.Az , голосование за лучшие туристические направления проходило на интернет-сайте National Geographic Россия.
Азербайджан попал в первую тройку стран, популярных для гастрономического туризма.
По данным ТурСтат, в номинации "Гастрономический туризм" за Узбекистан отдали 34% голосов, за Италию - 21% голосов, за Азербайджан - 15% голосов, за Францию - 13% голосов.
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