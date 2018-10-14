Азербайджан вошел в первую тройку стран экскурсионного отдыха россиян
14 октября 2018 21:25 181
Агентство ТурСтат проанализировало итоги по туристическим направлениям отдыха российских туристов за рубежом по голосованию за премию National Geographic Traveler Awards 2018. Голосование за лучшие туристические направления прошло на интернет-сайте National Geographic Россия, передает Day.Az.
Азербайджан вошел в топ-3 стран, популярных для экскурсионного туризма.
По данным ТурСтат, в номинации "Экскурсионный отдых" за Чехию отдали 25% голосов, за Францию - 22% голосов, за Азербайджан - 20% голосов, за Великобританию - 18% голосов и за Португалию - 15% голосов.
Азербайджан также попал в первую тройку стран для гастрономического туризма россиян вместе с Италией и Узбекистаном по итогам голосования.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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