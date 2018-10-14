Азербайджан вошел в первую тройку стран экскурсионного отдыха россиян

Агентство ТурСтат проанализировало итоги по туристическим направлениям отдыха российских туристов за рубежом по голосованию за премию National Geographic Traveler Awards 2018. Голосование за лучшие туристические направления прошло на интернет-сайте National Geographic Россия, передает Day.Az.

Азербайджан вошел в топ-3 стран, популярных для экскурсионного туризма.

По данным ТурСтат, в номинации "Экскурсионный отдых" за Чехию отдали 25% голосов, за Францию - 22% голосов, за Азербайджан - 20% голосов, за Великобританию - 18% голосов и за Португалию - 15% голосов.

Азербайджан также попал в первую тройку стран для гастрономического туризма россиян вместе с Италией и Узбекистаном по итогам голосования.