К сведению студентов, желающих перевестись в другой вуз

В Азербайджане с первого февраля начнется электронный прием документов по переводу студентов из местных и зарубежных вузов или переходу с одной специальности на другую, а также по переводу студентов средних специальных учебных заведений страны и обучающихся на ступени магистратуры. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на министерство образования.

Прием документов продолжится до 7 февраля.

Созданный минобразования портал transfer.edu.az служит упрощению процесса и обеспечению прозрачности перевода студентов.

Перевод студентов из одного вуза в другой или изменение специальности осуществляется по согласованию с министерством образования во время зимних или летних каникул.

Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студента в вуз. Специальности, по которым студенты приняты и на которые хотят перевестись, должны входить в группу специальностей, определенную Государственным экзаменационным центром.

Не допускается перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах. Наряду с этим учитывается нахождение вузов, в которых студенты получают образование, в рейтинге лучших высших учебных заведений мира.

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