К сведению желающих работать директором школы
В Азербайджане продолжается этап собеседования в ходе конкурса по приему на работу на должность директоров государственных общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, передает Day.Az.
Конкурс начался 5 декабря. До сегодняшнего дня проведены собеседования с 575 кандидатами.
В ходе собеседования по пятибалльной шкале оцениваются профессиональная компетентность кандидатов, навыки управления и общее мировоззрение. Проходной балл - три балла.
Этап собеседования по приему на работу директоров продлится до конца января. В этом этапе примут участие 730 кандидатов.
В конкурсе участвуют лица с высшим образованием, имеющие педагогический стаж не менее пяти лет, или же опыт работы в области управления (в случае наличия научного звания или научной степени по специальности управления и организации образования - три года), занимающиеся педагогической деятельностью в общеобразовательных учебных заведениях.
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