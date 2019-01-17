В Баку электрический столб упал на грузовик - ФОТО

17 января 2019 23:35

В поселке Баилово Сабаильского района Баку (напротив здания, построенного для журналистов) электрический столб упал на грузовую машину. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате этого грузовик врезался в другой автомобиль.  

Хотя во время ДТП никто не пострадал, оба транспортных средства серьезно деформированы. 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az