В Баку электрический столб упал на грузовик - ФОТО

В поселке Баилово Сабаильского района Баку (напротив здания, построенного для журналистов) электрический столб упал на грузовую машину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате этого грузовик врезался в другой автомобиль.

Хотя во время ДТП никто не пострадал, оба транспортных средства серьезно деформированы.