В Баку электрический столб упал на грузовик - ФОТО
17 января 2019 23:35 452
В поселке Баилово Сабаильского района Баку (напротив здания, построенного для журналистов) электрический столб упал на грузовую машину.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате этого грузовик врезался в другой автомобиль.
Хотя во время ДТП никто не пострадал, оба транспортных средства серьезно деформированы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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