Трагичное ДТП в Баку: автомобиль сбил насмерть женщину на переходе

19 января 2019 13:24

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, 18 января на Парламентском проспекте Сабаильского района Баку автомобиль "Mazda", управляемый жителем Баку Сабиром Талыблы, сбил жительницу Джабраильского района Лалу Садайзаде, переходившую дорогу по пешеходному переходу, передает Day.Az .

В результате пешеход скончалась на месте происшествия.

В Сабаильском районном управлении полиции ведется следствие.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az