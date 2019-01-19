Трагичное ДТП в Баку: автомобиль сбил насмерть женщину на переходе
19 января 2019 13:24 551
В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, 18 января на Парламентском проспекте Сабаильского района Баку автомобиль "Mazda", управляемый жителем Баку Сабиром Талыблы, сбил жительницу Джабраильского района Лалу Садайзаде, переходившую дорогу по пешеходному переходу, передает Day.Az .
В результате пешеход скончалась на месте происшествия.
В Сабаильском районном управлении полиции ведется следствие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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