Трагичное ДТП в Баку: автомобиль сбил насмерть женщину на переходе

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, 18 января на Парламентском проспекте Сабаильского района Баку автомобиль "Mazda", управляемый жителем Баку Сабиром Талыблы, сбил жительницу Джабраильского района Лалу Садайзаде, переходившую дорогу по пешеходному переходу, передает Day.Az .

В результате пешеход скончалась на месте происшествия.

В Сабаильском районном управлении полиции ведется следствие.