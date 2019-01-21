К сведению для желающих обучаться в Китае

В Азербайджане в рамках межправительственной стипендиальной программы объявлена стипендиальная программа для желающих обучаться в Китае, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования, передает Day.Az.

Программа осуществляется в соответствии с "Соглашением о сотрудничестве между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством Китайской Народной Республики в области образования на 2016-2019 годы", утвержденным указом Президента Азербайджана.

Программа позволяет гражданам обеих стран на основе обмена обучаться в вузах противоположной страны по желаемым специальностям.

Студенты, которые будут обучаться по специальностям, преподаваемым на китайском языке, в течение одного или двух лет должны будут пройти курсы изучения языка. Лица, которые обратились по программам на английском языке, должны обладать соответствующим сертификатом.

Срок обучения в зависимости от специальности по уровню бакалавриата составляет 4-5 лет, по уровню магистратуры - 2-3 года, по уровню докторантуры - 3-4 года.