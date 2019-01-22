Все автобусы в Баку перейдут на карточную систему - СРОКИ

В Баку до конца 2019 года завершится интеграция всех автобусов в систему BakıKart.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на пресс-конференции сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

По его словам, в связи с этим даны соответствующие поручения.

"Также до конца года станет доступным пополнение баланса Bakıkart онлайн", - добавил Керимли.

Как сказал председатель правления, кроме того, водители автобусов сами также будут обеспечены картами.

"Интеграция в систему BakıKart - сложный процесс. В настоящее время в связи с этим ведутся переговоры с одной компанией. После достижения договоренности начнется применение этой системы и завершится до конца года", - отметил Керимли.

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