Куда пропала сода из магазинов? - Официальный ответ

В последние дни в бакинских супермаркетах стала пропадать пищевая чайная сода. Компании-поставщики просто перестали ее доставлять, рассказали корреспонденту Sputnik Азербайджан продавцы, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Azərbaycan.

Как оказалось, во все постсоветские страны чайная сода поставлялась производителем из России - ОАО "Башкирская содовая компания". Об этом Sputnik сказал директор компании Tural İ-91, являющейся официальным представителем компании-поставщика - Ислам Бабашханоглу.

Он отметил, что в настоящее время на заводе по производству соды идет ремонт, поэтому и в прошлом году товар доставлялся в Азербайджан с перебоями.

"Ремонт уже завершается, и через несколько дней нам должны отправить январскую партию товара. Со следующего месяца, скорее всего, проблема будет полностью решена", - сказал директор.

Следует добавить, что население обеспокоено также распространяемыми в последнее время слухами о том, что пищевая сода пропала с прилавков магазинов потому, что ее, возможно, используют для производства опасных веществ.

В Агентстве по продовольственной безопасности АР в ответ на запрос Sputnik сказали, что чайную или пищевую соду - двууглекислый натрий - используют в промышленности, пищевой промышленности, кулинарии и медицине. Практика использования чайной соды при изготовлении взрывчатых веществ не встречалась.

"В случае возникновения беспокойства по поводу состава потребляемой гражданами чайной соды можно обратиться на горячую линию агентства по номеру 1003, указав название, дату производства, номер партии, производителя продукции", - отметили в структуре.

В АПБ также отметили, что до сих пор никаких жалоб, связанных с пищевой содой, к ним не поступало.