В Бакинском книжном центре прошла встреча с Натигом Расулзаде - ФОТО

В Бакинском книжном центре в рамках проекта "Диалог с писателем" прошла встреча с известным писателем, кинодраматургом, кавалером ордена "Шохрат", членом Союза писателей и Союза кинематографистов, заслуженным деятелем искусств Натигом Расулзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встречу с писателем пришли известные деятели культуры, среди которых были председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова, председатель Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде, директор Музейного центра, заслуженный работник культуры Лиана Везирова, тарист, народный артист Рамиз Гулиев, народный художник Ариф Гусейнов, режиссер Шамиль Алиев, кукольный мастер Пярвиз Гусейнов и другие.

На открытии директор Baku Book Center Гюнель Рзаева отметила, что творчество Натига Расулзаде внесло большой вклад в развитие национальной литературы. Натиг Расулзаде рассказал о своем творческом пути, ответил на вопросы гостей вечера.

Писатель является одним из самых читаемых, и не только в стране, но и за рубежом еще с советских времен. Еще в возрасте 17 лет начал печататься в журнале "Молодёжь Азербайджана". После окончания школы поступил в Бакинский Политехнический институт (сейчас Азербайджанский Технический Университет). Однако, после четырёх лет обучения бросил учёбу и поступил в Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. Его работы регулярно печатались в бакинских и московских газетах с 1970 года. В 1975 году, вернувшись в Баку, работал в различные годы в печатном агентстве "Азернешр", киностудии "Азербайджанфильм", журналах "Литературный Азербайджан" и "Араз". Лауреат премии Гостелерадио ССР, Всесоюзной премии им. Островского, автор более сорока книг, изданных в России, Венгрии, Польша и других странах, автор свыше 200 рассказов, романов и повестей, сценариев для художественных фильмов. Один из фильмов "Наваждение" был включен в Золотой фонд "Братьев Люмьер" на Всемирном фестивале короткометражных фильмов в Страсбурге в 1998 году.

"Я люблю интеллектуальную литературу, но такую, чтобы она потрясала читателя, брала бы его за душу, учила новому, заставляла развиваться. Развивать ум и воспитывать душу. Писательское слово - я глубоко убежден - не должно писаться просто так. Оно по возможности должно потрясать, надолго поселиться в сердце читателя...С одной стороны мне приятно, что мои произведения до сих пор не потеряли своей актуальности и нравятся читателям, с другой - мне бы хотелось, чтобы мой читатель был бы более требовательным и глубоким...Чувство неуверенности до сих пор очень живо во мне, когда приступаю к работе, оно не покидает меня уже почти пятьдесят лет, но и помогает в то же время не стать плохим профессионалом. Я каждый раз начинаю новую работу со страхом, плохо сплю в этот период, бываю очень раздражен - не подходи! И только когда вещь пошла, тронулась, и ладится работа, меня немного отпускает, чувство неуверенности исчезает, и целиком погружаюсь в работу. Просто работаю, ни о чем не думая, кроме слов, строчек, образов, сюжетных линий и т.д. Просто работаю и надеюсь, что то, что пишу в настоящую минуту, будет лучше всего того, что до сих пор написано, станет вершиной", - говорит Натиг Расулзаде.

В заключение вечера прошла автограф-сессия книг писателя. В этом году, 5 июня, Натиг Расулзаде будет отмечать 70-летний юбилей! Так что будем ждать новых творческих свершений...