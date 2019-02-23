Государственная пограничная служба Азербайджана пресекла попытку ввоза в страну наркотических средств, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Госкомтаможни, передает Day.Az.

20 февраля в 20:38 из сигнального устройства на служебной территории пограничной заставы вблизи села Захметабад Джалилабадского района на служебную территорию пограничного отряда "Гектепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы поступил сигнал о нарушении государственной границы. Пограничная застава по "горячим следам" обнаружила на территории следы человека, двигавшегося из Ирана в Азербайджан.

В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий, совместно проведенных сотрудниками МВД и Джалилабадского районного отдела Службы государственной безопасности, в качестве подозреваемого был задержан житель Джалилабадского района Нахмет Махмудов.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что государственную границу нарушил житель села Узунтепе Джалилабадского района Гасым Ягубов. Стало известно, что 20 февраля в 20:38 он нарушил государственную границу и пытался ввезти из Ирана в Азербайджан наркотические вещества. Ягубов был объявлен в розыск и в итоге был задержан 21 февраля в селе Узунтепе Джалилабадского района.

С участием задержанного лица на приусадебном участке на территории Ковузбулаг Джалилабадского района были обнаружены и изъяты наркотические средства весом 6 килограммов 365 граммов (4 килограмма 440 граммов героина, 1 килограмм 925 граммов гашиша) и одно устройство ночного видения.

В результате совместных оперативно-следственных мероприятий Службы государственной безопасности и МВД был задержан продавец наркотиков житель Джалилабадского района Насиб Гумбетов.

Оперативно-следственные мероприятия по указанному факту продолжаются.