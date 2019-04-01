Стали известны подробности распространения скандального видео с обнаженными девушками.

Согласно информации, предоставленной qafqazinfo из Насиминского районного управления полиции, все участники инцидента дают объяснения по этому делу, передает Day.Az.

По предварительным данным, видео снято в одном из дач на территории Сангачальского поселка. И так "герой" мероприятия Джахид Керимов решил отметить покупку нового автомобиля "Range Rover" с госномером 90 SA 888.

Он пригласил на это мероприятие старую знакомую женщину по имени Хатира. Хатира приехала на мероприятие с двумя подругами. Они употребили спиртные напитки свыше нормы и по предложению Джахида они разделись и спели мейхану для него.

Девушки заявили полиции, что обеспокоены распространением видео и подали жалобу. Одна из девушек даже сказала, что обручена и ближайшее время собирается выйти замуж. Также они добавили, что у них не было полового акта с Джахидом и Исрафилом (второй участник видео).

Как сообщили в полиции, девушки будут отпущены на свободу после дачи показаний, а по отношению мужчин будут предприняты соответствующие меры после завершения расследования.

В ближайшее время МВД распространит официальное заявление в связи с инцидентом.