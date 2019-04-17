Кроме того, руководителям школ было поручено выявить уязвимые группы учащихся в каждой общеобразовательной школе с привлечением классных руководителей, учителей-предметников, школьных психологов и подготовить подробную информацию о них. Еще раз было отмечена необходимость строгого выполнения требований приказа министра образования от 15 ноября 2016 года "Об особых случаях".

Было отмечено, что подготовлены предложения по совершенствованию деятельности школьных родительских комитетов, предусматривающие привлечение в процессы просвещения представителей общественности, экспертов по образованию.

Министр образования также проинформировал о расширении в ближайшие месяцы охвата проекта "Друг школьника".