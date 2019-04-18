В Гарадагском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, автомобиль Mercedes, управляемый Вугаром Салимовым, сбил Аскерова Али Аскер оглу 1969 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте.

Водитель экстренно доставил раненого в Городскую клиническую больницу № 1, однако там не смогли спасти жизнь пешеходу.

По факту ведется расследование.