В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода
18 апреля 2019 08:42 404
В Гарадагском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, автомобиль Mercedes, управляемый Вугаром Салимовым, сбил Аскерова Али Аскер оглу 1969 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте.
Водитель экстренно доставил раненого в Городскую клиническую больницу № 1, однако там не смогли спасти жизнь пешеходу.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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