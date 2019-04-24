Продолжается реконструкция и строительство домов в Агсуинском районе Азербайджана, разрушенных в результате землетрясений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в комиссии по чрезвычайным ситуациям исполнительной власти Агсуинского района.

Согласно информации, отстраиваются заново 66 домов, 47 из них силами министерства чрезвычайных ситуаций, а 19 - при Фондом Гейдара Алиева. Строительство некоторых домов близится к завершению.

"На некоторые здания настилается кровля, у других идет побелка фасада. Часть домов электрифицированы. В скором времени строительство будет полностью завершено. Также продолжают поступать заявления по поводу домов и объектов, поврежденных в результате подземных толчков. Все обращения рассматриваются", - сказали в комиссии.

Напомним, что 5 февраля в Агсуинском районе Азербайджана в 7 км к югу от станции Пиркулу было зарегистрировано землетрясение силой 4,4 балла. В эпицентре ощутили силу в 5 баллов. Позже, в этот же день, было зафиксировано еще землетрясение в Исмаиллы, а еще два 9 и 11 февраля.