Сегодня исполнилось бы 50 лет танкисту Альберту Агарунову, павшему смертью храбрых, защищая независимость и территориальную целостность своей родины - Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом пишет stmegi.com.

Азербайджанская Республика обрела независимость в августе 1991 года - и тут же над ней нависла черная тень войны. Видя грозящую родине опасность, молодой парень Альберт Агарунов, совсем недавно, в 1989-м, вернувшийся со срочной службы в танковых войсках СССР, записался добровольцем в формировавшуюся Национальную армию Азербайджана.

Классный специалист, танкист Агарунов стал бесценной находкой для азербайджанских вооруженных сил. Молодой человек, полный энергии, решимости и отваги, стал обучать однополчан управлению танком Т-72. В конце 1991 года Альберт был назначен командиром танка и в звании старшины направлен оборонять город Шушу. Чтобы оценить боевое мастерство старшины Агарунова, достаточно сказать, что за все время своей службы он ни разу не промахнулся. По словам однополчан Альберта, на его счету - девять танков, семь БМП, большое число уничтоженной живой силы противника на таких ключевых направлениях, как Ханкенди, Дашалты, Джамилли.

Гаджи Азимов, бывший командир Сабаильского танкового батальона, в рядах которого сражался Альберт Агарунов, рассказывал, что Альберт выработал очень интересный метод ведения танкового боя, неизменно приносивший ему удачу. Он выжидал, когда две бронемашины противника сблизятся друг с другом, и подбивал их одним снарядом. Армянские бандформирования и их наемники, среди которых было немало выходцев из арабских стран, 8 мая 1992-го начали штурм Шуши. Альберт Агарунов демонстрировал чудеса храбрости, что впоследствии признал даже противник. В ходе сражения за город в танковой дуэли друг против друга встали два танка - азербайджанский и армянский, тоже Т-72. Азербайджанским управлял Агарунов, армянским - террорист по фамилии Авшарян. Оба танка открыли огонь из пушек. Армянский террорист в тот день, решив продемонстрировать храбрость и героизм, дал выходной наемнику с Ближнего Востока, сам сел за управление танком и... промахнулся. Альберт же с расстояния 350 метров трижды попал снарядами в боевую машину противника. Авшарян получил ожоги, но выжил. Но зато двое других террористов, находившихся в танке, механик-водитель Аванесян и наводчик Саркисян, погибли.

После этого сражения завязался бой на дороге между Шушой и Лачином. Агабаба Гасымов, член экипажа танка Агарунова, вспоминает, что после того, как закончились снаряды, их танк направился за боеприпасами, а затем вернулся на огневую позицию. Агарунов все время выбирался из танка через люк, чтобы визуально оценить результат попаданий своих снарядов в противника, хотя Гасымов не раз предупреждал, что это очень опасно. В разгар боя экипаж подбил вторую вражескую бронемашину и Альберт в очередной раз выбрался из люка механика, чтобы посмотреть на результат. Тут Гасымов заметил, что Агарунов почему-то не подает никаких сигналов. Он несколько раз окликнул командира, а затем вылез из танка и увидел, что тот неподвижно лежит на земле... Оказалось, снайперская пуля попала точно в сердце Агарунова, он был мертв.

Тело героя на вертолете было доставлено в Баку. Альберта похоронили на Аллее шахидов. Его отец тогда попросил командиров, чтобы сына похоронили "там, где хоронят бойцов-азербайджанцев, так как сын воевал за Азербайджан". Символично и важно, что во время похорон Альберта поминальные молитвы читали и мулла, и раввин. После гибели Альберта Агарунова на стволе пушки его танка была написано его имя и многие азербайджанские танкисты называли свои боевые машины "Альберт" в его честь. Сейчас танк Т-72 с бортовым номером 533, на котором воевал Альберт, экспонируется в Музее военной истории Азербайджана в Баку. 7 июня 1992 года Альберту Агаруновичу Агарунову за личное мужество и отвагу, проявленные при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и обеспечении безопасности мирного населения, посмертно было присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Медаль Национального Героя вручил сестре Альберта Софье Мамедовой лично Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Каждый год в Азербайджане 25 апреля отмечается день рождения героя, а 8 мая - день его гибели. Школьники, студенты, военные, взрослые и дети, госслужащие, министры и депутаты и просто рядовые граждане Азербайджана посещают могилу Альберта Агарунова на Аллее шахидов в Баку, возлагают венки, обещая вернуться в Шушу и поставить Альберту памятник в том самом городе, за который он отдал свою жизнь. Сегодня герою-танкисту исполнилось бы 50 лет.

Альберт Агарунов родился в 1969 году в поселке Амирджаны города Баку (Азербайджанская ССР). Азербайджанский танкист, участник Карабахской войны. Погиб 8 мая 1992 года. Национальный Герой Азербайджана. Посмертно также награжден орденом "Сын Отечества" (2014) и орденом Ази Асланова (2016). Его именем названы улицы в Баку и Красной Слободе, а также бакинская школа № 154, где учился герой. С 2004 года в еврейской школе "Хабад Ор-Авнер" в Баку работает музей Альберта Агарунова.