Какой будет погода в мае?
30 апреля 2019 12:06 287
В мае в Азербайджане, среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, местами несколько превышать ее. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
В середине первой декады местами ожидаются осадки.
В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха в мае ожидается на уровне 18-21 градуса тепла (ночью - 13-18, днем - 19-24, местами 27-32 градуса тепла), что близко к климатической норме, местами ее превышает.
Среднемесячное количество осадков ожидается близким к климатической норме (норма - 18-21 миллиметр).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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