На днях в Баку снова запустили пригородные электрички. Точнее, пока только первую: из Баку в поселок Сабунчу.

Символично, что произошло это через 93 года после того, как в Баку запустили первую в СССР электрифицированную железную дорогу - причем по тому же маршруту.

Не совру, если скажу, что довольно долго этого ждал. Прожив 20 лет в поселке Бакиханова, я переехал в центр, но по-прежнему часто туда езжу навестить родителей. И каждый раз поездка из города в этом направлении превращается в квест: уложусь в час времени, или нет? Откуда поехать так, чтобы не застрять в пробке надолго? Дарнагюльское шоссе? Проспект Гейдара Алиева?

Заранее скажу: вечером после окончания рабочего дня уложиться в час мне удалось всего пару раз. Везение, не иначе. Несколько недель назад вообще установил "антирекорд" - из центра до поселка Бакиханова я доехал за один час и тридцать пять минут. Есть, конечно, альтернатива в виде общественного транспорта, но связка метро+автобус тоже времени не сэкономит. На выходе ты получаешь тот же час пути в вечерний час пик с "приятным" бонусом в виде давки.

И вот, на днях глава государства открыл новое направление, а также осмотрел Сабунчинский вокзал и остановки по пути следования поезда в Баку.

Разумеется, было бы ошибкой съездить к родителям снова и не опробовать эту новую электричку, как говорится, на себе.

- Мам, мы выезжаем

- Окей, жду через час примерно, да?

- Ты знаешь, не факт.

Через 10 минут после этого разговора мы с супругой оказываемся у кассы на железнодорожном вокзале. При попытке купить билеты выясняется, что до 29 мая включительно поезда ходят бесплатно.

Связано это, как рассказали мне сотрудники, с тем, что поезда ходят в тестовом режиме. Расписание, которое объявили накануне, тоже пока не окончательное, и тридцатого числа будет обнародован уже окончательный вариант. Билеты будут стоить 0,5 AZN, а если оплачивать их не наличными, а с помощью специальной карты, похожей на привычную нам транспортную (стоит 2 маната, приобретается на кассе), то 0,4 AZN.

Удивляет, что АЖД объявили о запуске поезда, распространили расписание, но не сообщили, что он первое время будет возить пассажиров бесплатно. Небольшая ошибка - новость о бесплатном проезде привлекла бы еще больше первых пассажиров. Ну, исправляем: имейте в виду, еще три дня поезд ездит бесплатно, пробуйте и пользуйтесь.

Видимо, в том числе поэтому поезд - новенький "Штадлер" - был заполнен далеко не полностью. Вай-фай на борту, кондиционер, приветливый экипаж, все прекрасно. Дело за малым - доехать до пункта назначения.

Тронулись. Через пять минут останавливаемся в Кешля. Еще через три минуты в окне проплывает Национальная гимнастическая арена. АЖД сдержало свое обещание: дорога до поселка Бакиханова заняла невероятные 13 минут. И это круто.

Классный комфортный поезд, отлично оборудованные станции - в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями, удобная навигация и самое главное, скорость поездки: все это делает новый электропоезд отличным транспортным решением. И сама инициатива, и ее реализация - это высший уровень и пример для всех.

Обратно домой мы вернулись таким же маршрутом, за такое же отличное время и в таком же отличном поезде. Пока что полупустом. Но уверен, эта ситуация изменится совсем скоро. Я, а тем более наши читатели постарше, уверен, помнят времена, когда по Абшерону ездили старые электрички, по нынешним временам развалюхи. Они были ужасны, но выполняли свою главную функцию, возили людей между поселками и в центр города, а также на абшеронские пляжи. И спрос на них был очень большой.

Этот спрос никуда не исчез, совсем наоборот. В абшеронских поселках живут сотни тысяч человек, которые каждое утро едут на учебу или на работу. Большинство из них собирается в одной-единственной точке, станции метро "Короглу". Думаю, не надо объяснять к чему это приводит. И такая ситуация - пробки, давка - повторяется два раза в сутки изо дня в день. Теперь же каждый из этих поселков постепенно, по очереди будет получать спасение от ежедневного транспортного ада. Сеть электричек будет расширяться, линии будут продлеваться по всему Абшерону (и в аэропорт кстати, тоже). Все это существенно снизит нагрузку и на дорогах, и в привычном общественном транспорте. А самое главное - сделает жизнь жителей Баку еще чуточку лучше.

По дороге назад в город мы разговорились с одной пассажиркой, русской женщиной средних лет, которая всю дорогу рассматривала салон, спрашивала, точное ли расписание поездов и когда пустят "электричку на пляж".

Выходя из вагона, эта женщина обернулась к нам и проводнице: "- Слушайте, ну это прекрасно вообще! Вы скажите там, наверху, спасибо большое от нас, пожалуйста. Ильхаму Гейдаровичу передайте обязательно. А если ему не сможете, то начальству железнодорожному скажите. Спасибо!"

Мне кажется, что это лучшая иллюстрация того, насколько решения и инициативы главы государства круто меняют жизнь людей к лучшему.

И да, обещали передать - передаем.

Большое спасибо вам, господин Президент.

И от меня, и от той женщины в поезде, и от еще сотен тысяч жителей Баку, которых вы избавили от ежедневных проблем.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az