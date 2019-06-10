В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу экс-председателя правления Международного банка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдулгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Гейбатова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении денежных средств.

На процессе под председательством судьи Фаига Ганиева было продолжено рассмотрение документов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во ходе заседания адвокат Джахангира Гаджиева Махраддин Мехтиев сообщил, что в своем ходатайстве он запрашивает информацию о технических, экономических показателях проектов, бывших в разработке "Агрокредит", объеме и стоимости оборудования, а также отметил важность рассмотрения всех деталей дела.

Другое ходатайство было о повторном проведении судебно-экономической экспертизы.

Адвокат Агиль Лайыджов сообщил, что в заключениях экспертов есть противоречия: "В описании указывается, на какие проекты были перечислены средства по кредиту, а в заключительной части делается вывод о легализации средств. Это связано с тем, что иностранные организации, которым выделялся кредит, не были проверены следствием. По этой причине документы не были предоставлены экспертам".

Также адвокаты выступили с ходатайством об отклонении гражданского иска в размере 4 миллиардов 130 миллионов манатов. "Агроркредит" требует взыскания этой суммы с 23 человек, включая Джахангира Гаджиева. Средства были выделены Международным банком на проекты, осуществляемые в стране и за границей. В 2015 году контроль над средствами был передан "Агроркредиту". Во время гражданского иска была учтена ситуация четырехлетней давности. Не учтены полученные прибыли с проектов. Также не были оценены средства, выделенные на заграничные проекты. Поэтому иск должен быть отклонен".

Последнее ходатайство адвокатов было об отклонении гражданского иска министерства по налогам в отношении Джахангира Гаджиева. По мнению адвокатов, иск, предъявленный министерством налогов Джахангиру Гаджиеву в размере более чем 1,7 миллиона манатов, был до этого предъявлен подсудимому Дуньямину Халилову: " В отношении Дуньямина Халилова суд принял решение, и гражданский иск был удовлетворен. Предъявление иска, уже отраженного в законном вердикте судьи, повторно, Джахангиру Гаджиеву недопустимо".

Государственный обвинитель попросил время на выработку реакции к ходатайствам.

Следующее слушание назначено на 24 июня.

Отметим, что согласно официальной информации, в ходе следствия возникли подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов). По версии следствия, с указанными векселями производились незаконные операции, в результате которых Межбанку был нанесен ущерб в размере более двух миллиардов манатов.

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