Состоялось заседание Судебно-правового совета.

В ходе заседания было объявлено о привлечении некоторых судей к дисциплинарной ответственности за нарушение требований законодательства, создание условий для коррупции и другие проступки. В том числе, было принято решение об освобождении от занимаемой должности и переводе на другую работу председателя административно-экономического суда Гянджи Натига Аббасова и судьи Камиля Рзаева, судьи Гёйгёльского районного суда Рафига Мамедова. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство юстиции.

Также на заседании была обсуждена, проделанная работа по указу главы государства "Об углублении реформ в судебно-правовой сфере" от третьего апреля 2019 года.

В ходе выступления председатель Совета, министр юстиции Фикрет Мамедов отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева экономическая мощь страны растет с каждым днем, принимаются важные, социально ориентированные решения, в соответствии с всесторонним развитием страны модернизируется и судебная деятельность.

Было подчеркнуто, что подготовлены и представлены важные проекты, которые предусматривают внесение существенных изменений в законодательство, в том числе, по улучшению доступности судов, формированию единой судебной практики, гуманизации политики наказания и декриминализации преступлений, предотвращению вмешательства в деятельность судов извне.

Некоторые из них уже приняты Милли Меджлисом (парламент). Созданы новые специализированные - коммерческие суды. Они станут новым стимулом для развития предпринимательства, улучшения бизнес-среды в стране. В них будут рассматриваться споры, связанные с налоговыми и таможенными взносами, с оплатой обязательного государственного социального страхования, а также другие вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью.

В ходе заседания было отмечено, что расширение штата судей на 200 единиц способствует уменьшению рабочей нагрузки и, соответственно, предотвращению волокиты, своевременному и качественному рассмотрению дел. Правила избрания судей в Азербайджане оцениваются в Европе как самые прозрачные и объективные. С целью создания благоприятных условий для кандидатов и обеспечения гибкости выборов, были внесены соответствующие поправки в законодательство, предусматривающие применение средств ИКТ.

Совет положительно оценил деятельность горячей линии, созданной с целью обеспечения независимости судей, устранения вмешательства в их работу и других негативных фактов. Было отмечено, что в судах регулярно проводятся мониторинги, безотлагательно устраняются факты, влекущие за собой процессуальные отношения и справедливое недовольство граждан. Допущенные правонарушения доводятся до сведения судей и председателей судов, применяются дисциплинарные наказания.

В ходе заседания была особо отмечена важность инициативы создания практики организации приема граждан непосредственно в судах, с целью создания для них лучших условий и немедленного устранения выявленных нарушений, а также размещения на интернет-ресурсах ведомств объявлений о днях приема.

Также были обозначены другие мероприятия по вопросам, вытекающим из указа. Была отмечена важность более широкого вовлечения в деятельность совета опытных судей и добровольцев, усиления профилактического влияния дисциплинарных решений, организации на местах обсуждений с судьями для устранения недостатков.

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