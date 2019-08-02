В Сабунчинском районе Баку произошла авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на улице Р.Рустамова 86 автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщили Trend в министерстве здравоохранения, в результате инцидента два человека получили ранения, а один погиб.

Раненые были доставлены в Бакинскую городскую клиническую больницу № 3.

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