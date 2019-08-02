https://news.day.az/society/1143835.html Страшная авария с участием автобуса в Баку, есть погибший и пострадавшие
Страшная авария с участием автобуса в Баку, есть погибший и пострадавшие
В Сабунчинском районе Баку произошла авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на улице Р.Рустамова 86 автобус столкнулся с легковым автомобилем.
Как сообщили Trend в министерстве здравоохранения, в результате инцидента два человека получили ранения, а один погиб.
Раненые были доставлены в Бакинскую городскую клиническую больницу № 3.
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