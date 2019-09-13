В Азербайджане тысячи вынужденных переселенцев получат жилье
По поручению Президента Ильхама Алиева, до конца этого года жильем будут обеспечены до шести тысяч вынужденных переселенцев.
Об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета по делам вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Он добавил, что процесс обеспечения жильем беженцев и вынужденных переселенцев продолжается.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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