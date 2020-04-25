Стало известно, когда откроются кафе и рестораны в Азербайджане

Работа кафе и ресторанов может быть восстановлена на втором этапе смягчения карантинных мер.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Он отметил, что объекты общепита должны строго соблюдать санитарные правила после возобновления работы. Сотрудники должны носить маски и перчатки, необходимо обеспечить дистанцию между столиками и клиентами.