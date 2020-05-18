Ибрагим Мамедов: В случае критической ситуации в Азербайджане карантин может быть ужесточен
В случае возникновения критической ситуации в Азербайджане карантин может быть ужесточен.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, сегодня ситуация находится под полным контролем.
"Текущий уровень подготовки и обеспечения медпринадлежностями позволяют держать ситуацию под контролем. У 20 процентов граждан, которые эвакуируются в страну из-за рубежа, выявляется коронавирус. Например, из 129 граждан, прибывших из Украины, у 29 тесты на наличие вируса дали положительный результат. Однако, ситуация на данный момент находится под контролем. В случае возникновения критической ситуации карантин может быть ужесточен", - добавил Ибрагим Мамедов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре