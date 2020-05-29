Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» провела онлайн-конференцию

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" при поддержке Государственного комитета диаспоры Азербайджана провела онлайн-конференцию, посвящённую Дню Иерусалима и 102-ой годовщине образования Азербайджанской Демократической Республики. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ассоциацию.

Праздничный митинг, проведённый посредством ZOOM, смогли посмотреть жители Азербайджана и азербайджанцы, проживающие в Израиле.

Открывая мероприятие, директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман представила каждого гостя, а также поблагодарила представителя Госкомитета диаспоры Сальхат Аббасову за предоставленную поддержку. Аббасова поприветствовала всех присутствующих и поздравила с обоими праздниками участников митинга. Со словами приветствия и поздравлениями обратился и президент ассоциации "АзИз" Лев Спивак.

Много нового и интересного о первой на мусульманском Востоке Азербайджанской Демократической Республике рассказал живущий в Иерусалиме известный азербайджанский писатель Чингиз Гусейнов. Наряду с выдержками из своей книги "Доктор N", рассказывающей о революционных событиях на Кавказе в начале XX века и политических перипетиях видного государственного деятеля того времени Наримана Нариманова, Гусейнов рассказал о государственном устройстве, демократических основах структуры парламента АДР, а также о той важной роли, которую она сыграла в самоидентификации азербайджанской нации.

В онлайн-встрече приняла участие внучка великого азербайджанского поэта Ахмеда Джавада, проживающая в Израиле вместе с семьёй, Ягут Абдуллаева. Она рассказала о том, как был репрессирован Ахмед Джавад, о многолетних страданиях его супруги - Шюкрии, а также поведала о том, какой великолепный памятник установлен в городском парке города Шамкира двум великим сынам нации: Ахмеду Джаваду и Узеиру Гаджибейли, которые являются авторами Государственного гимна Азербайджана.

Весьма приятным сюрпризом для гостей встречи стало выступление замечательного израильского певца, выходца с Северного Кавказа Саши Авдалимова, который в живом эфире под свой аккомпанемент великолепно исполнил одну из самых красивых песен на слова Ахмеда Джавада "Шюкрия", музыку к которой написал не менее известный азербайджанский композитор Эмин Сабит оглы. Далее певец исполнил ещё одну известную азербайджанскую песню на музыку Тофика Кулиева "Сянсиз", тем самым добавив лирическое настроение в атмосферу вечера.



Со своими поздравлениями двум народам в этом митинге выступил мэр города Маалот-Таршиха, бакинец Аркадий Померанец, заместитель мэра города Холон, бакинец Михаил Сутовский, заместитель мэра города Кирьят-Бялика Нахум Рачевский. Во встрече приняли участие председатель правления "АзИз" Вахид Байрамов, директор Центра горско-еврейской культуры, член правления "АзИз" Шауль Симан-Тов, директор и владелица телевизионного интернет-канала "Канал24" и "Канал20" Саадат Шюкюрова, брат национального героя Азербайджана Альберта Агарунова - Рантик Агарунов, радиожурналист израильского государственного радио РЭКА Виктория Долинская, члены Союза писателей Израиля и Азербайджана Павел Амнуэль и Батцион Абрамова, глава иерусалимского отделения "АзИз" Александр Аграновский, общественный деятель Сянам Керимова, известный архитектор, член Союза писателей Азербайджана Эльчин Алиев, член правления "АзИз" Фрида Юсуфова, певица Израильского оперного театра, бакинка Камелия Йоффе, бывшая бакинка, а ныне успешный предприниматель Эстер Агаева, апологет еврейской и азербайджанской культуры Давид Вайсман и многие другие гости, которые по окончании встречи благодарили организаторов, желая и впредь видеться на подобных онлайн-вечерах.