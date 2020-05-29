В Азербайджане смягчен режим работы кафе и ресторанов

С 00:00 31 мая в Азербайджане отменен ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Day.Az, в частности, кафе, рестораны, чайные и другие объекты общественного питания в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Гяндже и Абшеронском районе смогут обслуживать посетителей с 08.00 до 22.00. При этом в них зарещается подавать кальяны, собираться более 10 человек и проводить массовые мероприятия.