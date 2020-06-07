В Баку задержали 11 человек, игравших в домино на улице

Не смотря на то, что на территории некоторых городов Азербайджана вступил в силу жесткий карантинный режим, к сожалению, находятся те, кто продолжает нарушать правила самоизоляции, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров.

Так, как сообщили Day.Az в Главном управлении полиции Баку, в поселке Байыл 11 человек, нарушив карантин, собрались сыграть в домино.

Согласно информации, нарушителей выявили сотрудники 8-го отделения полиции Сабаильского района во время патруля. Двоим из задержанных решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста на 10 суток. Остальные были наказаны в соответстви с Кодексом об административных проступках