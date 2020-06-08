"А что, вирус распространяется только 5 дней в неделю?" - Отвечает глава TƏBİB - ВИДЕО
Невозможно в начале новой недели, после двух дней жесткого карантина, сразу получить результаты по динамике COVİD-19 и его распространению. Инкубационный период вируса составляет 7-14 дней. Пока мы только минимизировали человеческий контакт.
Как передает Day.Az, об этом в интервью Qafqazinfo заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, комментируя вопрос "А что, вирус распространяется только 5 дней в неделю?", который часто задают люди в социальных сетях.
Байрамлы отметил, что решение последних двух дней связано с тем, чтобы свести к минимуму активность, а главное - контакты между людьми.
"Мы еще раз призываем наших граждан не быть равнодушными к здоровью себя и своих близких. Эта болезнь останется с нами надолго. Но мы не хотим терять активность в обществе, экономическую, социальную активность, деловую активность. Наша цель - перейти к процессу нормализации, когда будут найдены вакцина и лекарство от этой болезни, тогда проблема будет решена. Но сегодня мы должны постепенно вернуться к нормализации", - сказал Байрамлы.
Председатель TƏBİB призвал граждан использовать медицинские маски во всех общественных местах и закрытых помещениях, соблюдать физическую дистанцию, в том числе и на рабочих местах, а также уделять внимание гигиене и часто мыть руки.
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