Невозможно в начале новой недели, после двух дней жесткого карантина, сразу получить результаты по динамике COVİD-19 и его распространению. Инкубационный период вируса составляет 7-14 дней. Пока мы только минимизировали человеческий контакт.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Qafqazinfo заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, комментируя вопрос "А что, вирус распространяется только 5 дней в неделю?", который часто задают люди в социальных сетях.

Байрамлы отметил, что решение последних двух дней связано с тем, чтобы свести к минимуму активность, а главное - контакты между людьми.

"Мы еще раз призываем наших граждан не быть равнодушными к здоровью себя и своих близких. Эта болезнь останется с нами надолго. Но мы не хотим терять активность в обществе, экономическую, социальную активность, деловую активность. Наша цель - перейти к процессу нормализации, когда будут найдены вакцина и лекарство от этой болезни, тогда проблема будет решена. Но сегодня мы должны постепенно вернуться к нормализации", - сказал Байрамлы.

Председатель TƏBİB призвал граждан использовать медицинские маски во всех общественных местах и закрытых помещениях, соблюдать физическую дистанцию, в том числе и на рабочих местах, а также ​​уделять внимание гигиене и часто мыть руки.