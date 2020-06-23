Преступник назвал причину убийства азербайджанского студента в Волгограде

22 июня убийцу 17-летнего студента Медицинского университета из Азербайджана Тимура Гаврилова 22-летнего Виталия Васильева привезли в Волгоград.

Как сообщил "Блокноту Волгограда" источник в правоохранительных органах, накануне в Смоленске на допросе 22-летний убийца заявил, что мотивом послужила ненависть к другой национальности, передает Day.Az. Подробности допроса пока не разглашаются. По предварительным данным, убийца не был ранее знаком с убитым им Тимуром.

"Виталия сдали его же приятели, которые рассказали, что он состоял в некоей организации, где воспитывалась ненависть к людям иной национальности", - рассказал источник, близкий к следствию. - В итоге он, якобы, принял целенаправленное решение убить нерусского. В жертвы выбрал почти ребенка, на взрослого мужика духа не хватило. Шел за Тимуром, выбирая темное место, потом напал, зарезал и убежал".

Добавим, что 22-летний Виталий Васильев нигде не работал и не учился. Проживал в общежитии на проспекте Университетском.

Жестокое убийство произошло в ночь после Дня России, 13 июня. 20 ножевых ранений нанес ему преступник. 17-летний парень скончался на месте происшествия. Он был единственным ребенком в семье. Похоронили его на родине в Азербайджане. Личность убийцы установили спустя неделю благодаря звонку местного жителя. Накануне, 21 июня, 22-летнего Виталия Васильева задержали в Смоленске в такси, на котором он направлялся в Беларусь.