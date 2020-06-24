В Азербайджане 37-летний боксер умер от коронавируса в свой день рождения

В Азербайджане скончался от коронавируса 37-летний боксер Рамин Гурбанов. Эта кончина стала настоящей трагедией, так боксер умер в день своего рождения - 22 июня.

Как сообщает Day.Az, за 10 дней до этого молодой человек заразился коронавирусом и проходил лечение в одной из специализированных больниц. В день своего рождения Рамин Гурбанов написал пост в Фейсбуке, где благодарил всех, кто поздравил его с днем рождения.

Он скончался вечером, в свой день рождения. А на следующий день от сердечного приступа скончалась мать боксера Назиля Гурбанова, которая не выдержала кончины сына.

У Рамина Гурбанова осталась малолетняя дочь, которая страдает талассемией.