https://news.day.az/society/1247308.html В Азербайджане 37-летний боксер умер от коронавируса в свой день рождения - ФОТО
В Азербайджане 37-летний боксер умер от коронавируса в свой день рождения - ФОТО
В Азербайджане скончался от коронавируса 37-летний боксер Рамин Гурбанов. Эта кончина стала настоящей трагедией, так боксер умер в день своего рождения - 22 июня.
Как сообщает Day.Az, за 10 дней до этого молодой человек заразился коронавирусом и проходил лечение в одной из специализированных больниц. В день своего рождения Рамин Гурбанов написал пост в Фейсбуке, где благодарил всех, кто поздравил его с днем рождения.
Он скончался вечером, в свой день рождения. А на следующий день от сердечного приступа скончалась мать боксера Назиля Гурбанова, которая не выдержала кончины сына.
У Рамина Гурбанова осталась малолетняя дочь, которая страдает талассемией.
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