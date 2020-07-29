В Азербайджане по неосторожности погиб солдат

29 июля 2020 года около 09:15 в результате произошедшего по неосторожности несчастного случая при выполнении хозяйственных работ погиб военнослужащий срочной действительной военной службы N-ской воинской части Государственной пограничной службы в Гарадагском районе, солдат Гурбанлы Натиг Эльчин оглу (призывник апреля 2019 года).

Как сообщили Day.Az в ГПС, сотрудники Государственной пограничной службы и Военной прокуратуры проводят расследование.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.