https://news.day.az/society/1257436.html В Азербайджане по неосторожности погиб солдат
В Азербайджане по неосторожности погиб солдат
29 июля 2020 года около 09:15 в результате произошедшего по неосторожности несчастного случая при выполнении хозяйственных работ погиб военнослужащий срочной действительной военной службы N-ской воинской части Государственной пограничной службы в Гарадагском районе, солдат Гурбанлы Натиг Эльчин оглу (призывник апреля 2019 года).
Как сообщили Day.Az в ГПС, сотрудники Государственной пограничной службы и Военной прокуратуры проводят расследование.
Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре