Почему в Азербайджане запретили пакеты "пингвин"?

Министерство экологии и природных ресурсов объяснило, почему в Азербайджане запретили так называемые пакеты "пингвин".

Такие пакеты широко используются в быту, сказала завотделом по экологическому просвещению и связям с общественностью ведомства Саяра Мамедова на онлайн-встрече, организованной 6 января в связи с запретом с начала этого года продажи и выдачи потребителям полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон на объектах общественного питания, торговли и обслуживания, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

"Говоря о причинах запрета именно таких пакетов, нужно отметить, что они непригодны для вторичной переработки, из-за тонкости и легкости разносятся ветром на большие территории и загрязняют водоемы и почву.

Такие пакеты разлагаются на микропластик на протяжении сотен лет, который попадает в воду и почву, что приводит к гибели животных и птиц.

Кроме того, такие пакеты в основном используются для хранения продуктов. При перепадах температуры токсичные вещества смешиваются с пищей и становятся источником опасности для нашего здоровья", - сказала С.Мамедова.

Она также ответила и на часто задаваемый вопрос о том, почему тогда другие пакеты не запрещены.

"В мировой практике борьба с пластиковыми отходами ведется поэтапно. И мы начали этот процесс с просвещения. На протяжении почти двух лет через СМИ и социальные сети мы рассказывали о международном опыте в данной сфере, о видах пластика, о том, пригоден ли он для переработки, его вреде для организма и окружающей среды, акцентировали внимание на прививании привычки сортировать отходы, распространяли постеры с призывами и просветительские видеоклипы.

Проводились различные встречи, тренинги, реализовывались проекты с детьми, молодежью, производителями, перерабатывающими предприятиями, представителями местных органов исполнительной власти, специалистами по продажам и маркетингу, волонтерами, представителями неправительственных организаций, организовывались конкурсы.

Люди, которые раньше не знали о пластике и его вреде, теперь уже тоже заинтересованы в снижении использования его в быту, поиске альтернатив, в числе которых бумажные, биоразлагаемые пакеты и упаковки, тканевые сумки и авоськи", - сказала она.

С.Мамедова призвала всех граждан приложить максимум усилий, чтобы обеспечить себе и потомкам здоровое будущее.