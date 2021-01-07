TƏBİB о возможности проникновения нового штамма коронавируса в Азербайджан

Сегодня никто не может точно сказать, что в Азербайджане появился новый штамм коронавируса. Потому что мы можем подтвердить наличие вируса только с помощью ПЦР тестов.

Как передает Day.Az, об этом сказала заведующая Департаментом профилактики и контроля над заболеваниями Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, новый штамм коронавируса продолжает стремительно распространяться.

"Мы не исследуем тип, мутации или новые штаммы вируса. Точная информация об этом штамме заключается в том, что темпы заражения выше. Однако нет точной информации о том, вызывает ли это более серьезное заболевание или смерть, и возникают ли осложнения", - добавила Ягут Гараева.