В Баку будут применены жесткие меры для ликвидации такси за «1 манат»

"Дорожная полиция выполняет свою работу по обеспечению безопасности. Следует усилить пропаганду для ликвидации так называемых "1-манатных" такси.

Эта работа должна ложиться не только на плечи ГАИ, другие органы также должны проводить комплексные мероприятия. Для коренного решения вопроса необходимо нормализовать движение транспортных средств, движущихся в этих направлениях".

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку полковник Вагиф Асадов, передает Day.Az со ссылкой на redaktor.az.

Говоря о такси и микроавтобусах, которые работают незаконно, полковник сказал, что для устранения проблем проводится предварительная пропаганда:

"Мы провели пропаганду среди водителей такси, известных как такси за "1 манат" и незаконно работающих возле станций метро "20 Января" и "Кероглу". Мы неоднократно обращались к ним, заявляли, что их деятельность является нарушением закона. Граждане прячутся, когда в этом районе находится полиция, и снова появляются, когда полицейские уходят.

Еще раз обращаюсь к горожанам с призывом следовать маршрутам, установленным Бакинским транспортным агентством. Садитесь в автобусы по этим маршрутам, все они находятся под контролем".

Также В.Асадов рассказал о том, что такси и микроавтобусы, собравшиеся перед станцией метро "28 Мая", препятствуют движению других транспортных средств:

"Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в городе Баку дает основание говорить о том, что наши сотрудники, обслуживающие указанное направление, усилили контроль. Вопрос, который вы подчеркнули, показал нам, что мы должны увеличить рабочее время, потраченное на решение этих проблем. Соответствующие сотрудники также должны проявлять здесь свою заботу. Возлагать все на ГАИ - это само по себе несправедливо".

Напомним, что накануне в Хазарском районе произошло тяжелое ДТП. В результате 3 человека (одна женщина, двое мужчин) скончались на месте, а 6 получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что автомобиль работал как такси.