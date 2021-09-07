В Азербайджане ежедневно в среднем заключается более 200 браков

С первого июля по сей день в Азербайджане в среднем ежедневно заключалось 206 браков.

Об этом в ответ на запрос Trend во вторник сообщили в пресс-службе Министерства юстиции. Было отмечено, что с первого июля, то есть за 68 дней, было заключено 14 тысяч браков.

Эта цифра более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года - с первого июля по седьмое сентября 2020 года было заключено 6 230 браков.