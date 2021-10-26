В Шуше выпал снег

В Шуше идет снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заведующий отделом по связям с общественностью и информационными технологиями Шушинского государственного заповедника Заур Гасанов поделился видео в соцсети.

На кадрах видно, что в городе Шуша только что пошел снег.

Отметим, что город Шуша был освобожден от армянской оккупации 8 ноября прошлого года.