https://news.day.az/society/1395960.html В Шуше выпал снег - ВИДЕО
В Шуше выпал снег - ВИДЕО
В Шуше идет снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заведующий отделом по связям с общественностью и информационными технологиями Шушинского государственного заповедника Заур Гасанов поделился видео в соцсети.
На кадрах видно, что в городе Шуша только что пошел снег.
Отметим, что город Шуша был освобожден от армянской оккупации 8 ноября прошлого года.
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