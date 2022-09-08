Когда в Азербайджане пройдут собеседования в рамках сертификации учителей?

Информация о дате проведения собеседования в рамках процесса сертификации будет отправлена в "личные кабинеты" учителей в ближайшие дни.

Как сообщили Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана, собеседования пройдут 12, 13, 14, 16, 17 и 19 сентября в онлайн-формате.

Отметим, что с темами собеседования можно ознакомиться на сайте miq.edu.az и платформе portal.edu.az.