https://news.day.az/society/1512603.html Смертельное ДТП в Лянкяране
Смертельное ДТП в Лянкяране
В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Мамуста.
Согласно сообщению, трехколесный грузовой мотороллер "Муравей" сбил Акрама Джалал оглу Гусейнова, 1975 года рождения.
Пострадавший был помещен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Лянкяранской центральной районной больницы.
Несмотря на усилия врачей, А.Гусейнов скончался в больнице.
Отметим, что погибший был ахундом мечети села Бала Шюрюк Лянкяранского района.
По данному факту в райотделе полиции проводится расследование.
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