Смертельное ДТП в Лянкяране
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В Лянкяране произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Мамуста.

Согласно сообщению, трехколесный грузовой мотороллер "Муравей" сбил Акрама Джалал оглу Гусейнова, 1975 года рождения.

Пострадавший был помещен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Лянкяранской центральной районной больницы.

Несмотря на усилия врачей, А.Гусейнов скончался в больнице.

Отметим, что погибший был ахундом мечети села Бала Шюрюк Лянкяранского района.

По данному факту в райотделе полиции проводится расследование.