В Гейчае главный редактор вместе с семьей попал в ДТП

Стали известны личности пострадавших при столкновении грузового и легкового автомобилей в Гейчае.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии главный редактор газеты "Гейчай" Абдулла Алиев и члены его семьи, находившиеся в легковом автомобиле, получили травмы.

Раненые доставлены в Центральную районную больницу.

По предварительному заключению врачей, состояние Абдуллы Алиева тяжелое.

Главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Махир Масимов в ответ на запрос АПА сообщил, что дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на 209-м километре дороги Баку-Шамахы-Евлах, на гейчайчаском участке трассы у села Быгыр.

Расследование по данному факту проводится Главным следственным управлением.