В Агстафе украдены водяные счетчики

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Агстафинского района, задержан подозреваемый в краже водяных счетчиков, установленных на территории района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе проведенного расследования было установлено, что житель района, ранее судимый Шамиль Магеррамов похитил около 30 водяных счетчиков, принадлежащих гражданам, тем самым причинив материальный ущерб на общую сумму более 1000 манатов.

Задержанный вместе с вещественными доказательствами передан следствию, по данному факту проводится расследование.