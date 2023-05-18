https://news.day.az/society/1565621.html Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двух малолетних детей в Баку
Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двух малолетних детей в Баку
17 мая в прокуратуру Сабунчинского района Баку поступила информация об обнаружении тел двух малолетних детей в колодце на территории района.
Как сообщили Day.Az в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании собранных предварительных материалов по данному факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.
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