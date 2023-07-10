Свадьба в Агджабеди закончилась массовым отравлением
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На свадьбе в Агджабединском районе произошло массовое отравление.

Как сообщает Day.Az, на свадебном торжестве в селе Ренджберлер 34 человека, в том числе 16 детей, получили пищевое отравление.

Они были госпитализированы.

Большинству отравившихся оказали первую помощь, они выписаны.