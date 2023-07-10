https://news.day.az/society/1580024.html Свадьба в Агджабеди закончилась массовым отравлением
Свадьба в Агджабеди закончилась массовым отравлением
На свадьбе в Агджабединском районе произошло массовое отравление.
Как сообщает Day.Az, на свадебном торжестве в селе Ренджберлер 34 человека, в том числе 16 детей, получили пищевое отравление.
Они были госпитализированы.
Большинству отравившихся оказали первую помощь, они выписаны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре