Как известно, ремонт и реставрация театральных и концертных заведений находятся в центре внимания государства, принимаются меры по обеспечению доступа зрителей к услугам культуры. Безопасность зрителей в культурных учреждениях, особенно в местах массовых демонстраций, является важнейшим вопросом.

Министерство культуры Азербайджанской Республики совместно с соответствующими государственными органами осуществляет неотложные мероприятия в случае возникновения рисков для комфорта и безопасности зрителей в театрально-концертных учреждениях. На днях специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провели осмотр Бакинского государственного цирка, одного из крупнейших культурных учреждений столицы.

Как сообщили в среду Day.Az в Бакинском государственном цирке, в здании обнаружены определенные технические неполадки, в связи с чем министерством культуры было принято решение не проводить в здании массовых мероприятий до устранения этих неполадок.

Таким образом, деятельность Бакинского государственного цирка временно приостановлена. После завершения необходимых ремонтных работ в здании цирк снова откроет свои двери для публики.

Отметим, что Бакинский государственный цирк функционирует в уникальном архитектурном здании с 1967 года.

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