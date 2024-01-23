Таким будет новый облик поселка Худаферин

В поселке Худаферин Джебраильского района, который будет заново отстроен, начаты работы по созданию устойчивых условий для бывших вынужденных переселенцев, которые вернутся в родные края.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Службе восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Было отмечено, что в проводимых здесь строительных работах за основу были взяты подходы "устойчивое село", "зеленая" энергия и "устойчивый транспорт".

Представляем часть концептуального проекта поселка Худаферин.

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