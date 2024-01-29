https://news.day.az/society/1633035.html Поиздевавшийся над пожилой женщиной в Баку подросток помещен в больницу - ВИДЕО
Поиздевавшийся над пожилой женщиной в Баку подросток помещен в больницу - ВИДЕО
Несовершеннолетний А.Д., известный в TikTok как "Jalilov", был приглашен в управление полиции вместе со своими родителями.
Как передает Day.Az, об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев.
Было отмечено, что при участии родителя, учитывая состояние здоровья несовершеннолетнего, он был помещен в Республиканскую психиатрическую больницу №1, расположенную в бакинском поселке Маштага.
Отметим, что в социальной сети опубликованы видеокадры нарушения подростком общественного порядка.
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