Поиздевавшийся над пожилой женщиной в Баку подросток помещен в больницу

Несовершеннолетний А.Д., известный в TikTok как "Jalilov", был приглашен в управление полиции вместе со своими родителями.

Как передает Day.Az, об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев.

Было отмечено, что при участии родителя, учитывая состояние здоровья несовершеннолетнего, он был помещен в Республиканскую психиатрическую больницу №1, расположенную в бакинском поселке Маштага.

Отметим, что в социальной сети опубликованы видеокадры нарушения подростком общественного порядка.

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