https://news.day.az/society/1655800.html В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО
В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО
В Баку посередине дороги сгорел автомобиль.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что инцидент произошел близ станции метро "20 января". По словам очевидцев, на дороге образовалась пробка.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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