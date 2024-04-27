В Баку сгорел автомобиль

В Баку посередине дороги сгорел автомобиль.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что инцидент произошел близ станции метро "20 января". По словам очевидцев, на дороге образовалась пробка.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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